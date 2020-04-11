الولايات المتحدة تسجل أكثر من 2100 وفاة جرّاء فيروس كورونا خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2020 - 04:44

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 2100 وفاة جرّاء فيروس كورونا خلال 24 ساعة

منذ 15 mins 11 April، 2020
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