الجيش الليبي يسقط طائرتين تركيتين من دون طيار غرب البلاد

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية قامت بإسقاط طائرتين تركيتين من دون طيار قرب مدينة ترهونة والعزيزية غربي البلاد.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان صحفي إن “منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية ترصد طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة وتقوم بإسقاطها”.

وأضاف البيان أن “كذلك منصات الدفاع الجوي في محاور العاصمة طرابلس تسقط طائرة تركية مسيرة حاولت قصف تمركزات الجيش الوطني في منطقة ورشفانة في العزيزية”.

المصدر: سبوتنيك