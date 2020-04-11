أ.ف.ب: صندوق النقد الدولي يوافق على قرض طارئ بقيمة 745 مليون دولار لتونس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2020 - 02:08

أ.ف.ب: صندوق النقد الدولي يوافق على قرض طارئ بقيمة 745 مليون دولار لتونس

منذ 2 ساعة 11 April، 2020
أخبار موقع المنار

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