السودان يسجل حالتي إصابة جديدتين بكورونا وعدد الحالات المؤكدة يرتفع إلى 17 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2020 - 02:08

السودان يسجل حالتي إصابة جديدتين بكورونا وعدد الحالات المؤكدة يرتفع إلى 17

منذ 2 ساعة 11 April، 2020
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