بلدية الشويفات لوزير الإقتصاد: لم نتقاعس يوما عن القيام بدورنا ولن نرضى بمراسلتنا عبر الإعلام

صدر عن المكتب الإعلامي لبلدية مدينة الشويفات، البيان التالي: “للمرة الثانية على التوالي يخاطبنا معالي وزير الإقتصاد راوول نعمة عبر الإعلام متجاهلا سبل التواصل وفق الأقنية الإدارية السليمة والمعتمدة بين الإدارات الرسمية ومؤسسات الدولة. ونكرر ما وضحناه سابقا أن رئيس بلدية مدينة الشويفات زياد حيدر توجه بكتاب إلى الوزير نعمة طالبا فيه أخذ إجراء يخول البلدية تنفيذ الحجز على المولدات المخالفة، إلا أن كتابنا لم يلق تجاوبا حتى اللحظة.

وأضاف البيان” لم نتقاعس يوما عن القيام بدورنا كسلطة محلية أو عن تنفيذ أية قرارات صادرة عن الوزارات والسلطات الرسمية أو عن أي مرجع وفقا للأصول المتبعة، ولن نرضى بمراسلتنا عبر الإعلام ووسائل التواصل، والتي نعتبر تكرارها مجرد عراضات للتغطية على التقصير الحاصل في حماية اللبنانيين من الإرتفاع الجنوني للأسعار”.

وتابع”إن اتهامنا بالتمييز يعتبر إساءة وتشويها لسمعة البلدية، كونه ليس سوى افتراءات غير مبنية على أية إثباتات أو دلائل، وعليه نعلن استعدادنا لقمع ومصادرة كل المخالفات بمرافقة مباشرة من وسائل الإعلام وأمام الرأي العام اللبناني بأسره، رافضين المزايدات على حرصنا على أهلنا أبناء مدينة الشويفات والقاطنين فيها دون استثناء أو تمييز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام