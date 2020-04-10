لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن والأيام الـ5 القادمة “حاسمة”

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة.

وأضاف في مؤتمر صحفي إن فرق التقصي أجرت اليوم ما يزيد عن 1500 فحص في المملكة وكانت سليمة.

وقال إن التزام المواطنين بحظر التجوال “كان جيدا”، مشيرا إلى أن “الزيادة في الالتزام ستسرع بعودتنا إلى حياتنا الطبيعية”.

كما أعلن جابر شفاء 9 حالات جديدة 3 منها في مستشفى الملك المؤسس، و6 منها في مستشفى الأمير حمزة.

من جهته، أكد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة ضرورة الالتزام خلال الأيام المقبلة، لأنها “حاسمة جدا في معركتنا مع هذا الوباء، ونجاحنا يعتمد بشكل رئيس على الالتزام”.

وتابع العضايلة أن هناك عددا محدودا من المخالفات وحالات خرق الحظر الشامل، تم التعامل معها من خلال القوات المسلحة والأمن العام.

المصدر: وكالات