لقاء علماء صور: للبدء الفوري بضبط سعر صرف العملات الأجنبية

هنأ رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي، في تصريح “اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا، بحلول عيد الفصح، وتلاقي هذه المناسبة مع اقتراب حلول شهر رمضان”، متمنيا أن “تكون هاتان المناسبتان خيرا لكل البشرية، وفرصة للعودة إلى الله، من أجل الخلاص من هذا الوباء، وفرصة للمسؤولين اللبنانيين، كي يتقوا الله بشعبهم ويسارعوا إعادة المال المنهوب، وحل مشاكل الوطن والمواطنين”.

وطالب الدولة ب”تنفيذ وعودها وصرف المساعدات للمحتاجين، وعدم إبقاء الموضوع قرارا بلا تطبيق، وإنجاز مشروع الحفاظ على أموال المودعين وإعادتها لهم، ليساهموا في إخراج الوطن مما هو فيه”.

وشدد على “البدء الفوري بضبط سعر صرف العملات الأجنبية على حساب العملة الوطنية، وعدم الاكتفاء بتصريح من مصرف لبنان حينا، وجمعية المصارف أحيانا أخرى”.

وختم موجها “التحية للشعب الفلسطيني والشعوب العربية الحرة”، منددا بـ”جرائم الاحتلال”، مطالبا بـ”موقف دولي وعربي بشأن الأسرى في سجون الاحتلال”، مؤكدا أن “العدوان على اليمن يجب أن يتوقف، لأن الاستمرار فيه يمثل جريمة إنسانية لن يمحوها الزمن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام