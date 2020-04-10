وزير خارجية المانيا ينتقد أسلوب الصين والولايات المتحدة بمواجهة كورونا

وجهت وزير الخارجية الألماني هايكو ماس انتقادات لطريقة تعامل كل من الصين والولايات المتحدة مع تحدي فيروس كورونا المستجد. واعتبر أن “هذين النموذجين غير مقبولين في أوروبا”.

وانتقد ماس الجمعة نهج واشنطن وبكين تجاه أزمة الفيروس، قائلا إن “بكين اتخذت إجراءات سلطوية جدا لردع الوباء، فيما كانت واشنطن تقلل على مدى وقت طويل من خطورة الفيروس”، وتابع “هما طرفا نقيض لا يمكن الاستعانة بأي منهما كنموذج بالنسبة لأوروبا”.

وأمل ماس أن “تراجع الولايات المتحدة علاقاتها مع الدول الأخرى في ظل أزمة كورونا”، وشدد على أن “السياسات التجارية الصارمة التي تنتهجها واشنطن قد تضر بقدرة الدول على إنتاج المعدات الطبية”، وتابع “لنرى إلى أي حد ستؤدي خطوات الحكومة الأمريكية بشأن مدى فعالية نموذج تعاملها مع الفيروس أولا”.

المصدر: روسيا اليوم