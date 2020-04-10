بلدية الغبيري: لوضع أسعار السلع بشكل واضح

أصدر رئيس بلدية الغبيري معن خليل قرار إداريا حول ضرورة وضع اسعار السلع الاساسية بشكل واضح ابتداء من صباح يوم السبت 11-4-2020، تحت طائلة الملاحقة القانونية.

وقال البيان “ابتداء من صباح السبت 11 نيسان 2020، يطلب من جميع اصحاب المحلات والعربات والبسطات الخاصة ببيع: الخضار والفاكهة، المواد الغذائية الأساسية لاسيما السكر والرز وكل أنواع الحبوب، اللحوم والدجاج وكل مشتقاتهما، وضع الأسعار داخل المحال وعلى البسطات والعربات بشكل واضح وظاهر وعلني تحت طائلة الملاحقة القانونية”.

ولفت البيان الى انه “سيتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وارسالها إلى الجهات القضائية ومتابعة الملاحقة القانونية”، وتابع “في حال تكرار المخالفة سيتم اقفال المحال ومصادرة العربات والبسطات”، واضاف “تكلف شرطة بلدية الغبيري وقسم الرقابة الصحية وسلامة الغذاء بتطبيق هذا التعميم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام