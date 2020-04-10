كورونا في العالم.. زيادة الإصابات بواقع 50% والوفيات 70% خلال أسبوع

تأكدت في العالم حتى الآن إصابة أكثر من 1.5 مليون شخص بفيروس كورونا، بواقع 19 مصابا بين 100 ألف إنسان، وهذه الإحصائية لأسبوع واحد فقط.

وبلغ عدد المتعافين ونسبتهم 80٪، زهاء 357 ألف شخص، فيما ازداد عدد الوفيات بسبب العدوى بأكثر من 70٪، من 50 ألفا إلى 85.5 ألف شخص.

وفي مقدمة الدول حيث ينتشر المرض، تأتي إيطاليا وبريطانيا، حيث يتجاوز معدل الوفيات 12٪، فيما ارتفعت نسبة الوفيات في العالم بين المصابين من 5٪ إلى 6٪.

وبقيت المراكز الثلاثة الأولى بدون تغيير، تشغلها الولايات المتحدة الأمريكية (462 ألف مصاب) وإسبانيا (152 ألف مصاب) وإيطاليا (143.6 ألف مصاب)، وفي المركز الرابع تأتي ألمانيا بـ112 ألف مصاب، تليها فرنسا بـ86 ألف شخص.

أما الصين التي بدأ منها انتشار الفيروس، فقد انتقلت من المركز الرابع إلى السادس بـ81.9 ألف مصاب وفي الفترة الأخيرة لم يزد عدد الإصابات الجديدة على 100 شخص يوميا.

وكانت أكبر زيادة في الولايات المتحدة، حيث زاد عدد الحالات في سبعة أيام بأكثر من 220 ألفا، وتجاوز460 ألفا.

المصدر: روسيا اليوم