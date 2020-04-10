مستشفى الحريري: ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا إلى 76 ووفاة مصاب

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي الجمعة تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.

وجاء في التقرير: “مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى، وصل إلى 22 إصابة.

تم استقبال 16 حالة مشتبه بإصابتها بكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

تماثل 9 حالات للشفاء من الفيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين، وتخلصها من عوارض المرض كافة.

مجموع الحالات التي شفيت تماما منذ البداية حتى تاريخه، بلغ 76 حالة شفاء.

بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، تم إخراج 4 حالات مصابة بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المرضى سريريا، وإبلاغهم بكل التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا.

وفاة مصاب بالعقد الثامن من العمر كان يعاني من أمراض مزمنة.

جميع المصابين بالفيروس يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصابتين وضعهما حرج.

لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام