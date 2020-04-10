الصمد: نأمل بزيارة الوزير حسن الى قضاء المنية – الضنية

نوه النائب جهاد الصمد “بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الصحة العامة حمد حسن في مواجهة تفشي فيروس كورونا، ونشاطه ومناقبيته العلمية وعدم انحيازه، والتزامه المعايير الإنسانية في أدائه”.

وقال الصمد الجمعة “نأمل من الوزير حسن القيام بزيارة لقضاء المنية – الضنية الذي يستحق منه هكذا زيارة، على الرغم من انشغالاته الكثيرة، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها للاطلاع على حاجات المستشفيات الحكومية، ولكون هكذا زيارة ستشكل ارتياحا لدى المواطنين في القضاء”.

وطالب الصمد الحكومة ب “العمل على توسيع قاعدة العائلات المستفيدة من المساعدات التي ستقدم إلى العائلات الأكثر فقرا، لأن المبالغ المالية المرصودة لهذه الغاية غير كافية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام