أردوغان: لتعزيز الممر الملاحي الدولي العابر لبحر قزوين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “التطورات الأخيرة في العالم أظهرت مرة أخرى أهمية تعزيز الممر الملاحي الدولي العابر لبحر قزوين”.

وأضاف أردوغان في كلمة خلال مشاركته بقمة المجلس التركي (الدول الناطقة بالتركية) الجمعة “نخوض حربا صعبة ضد عدو غير مرئي ونواجه أيضا أزمة اجتماعية واقتصادية عالمية مع تأثير تفشي كورونا”، وتابع “بإذن الله سننتصر في الحرب على فيروس كورونا ومن ثم سنكون أمام واقع جديد لعالم جديد”.

وقال أردوغان “قمة المجلس التركي ستعزز تضامنها في مكافحة وباء كورونا وأنتظر من الدول الأعضاء في المجلس التركي تقديم تسهيلات تتعلق بعبور البضائع ورسومها وكذلك لتأشيرات السائقين”.

المصدر: روسيا اليوم