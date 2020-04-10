في ظل كورونا.. كوريا الجنوبية تجري انتخابات عامة

تجري كوريا الجنوبية في 15 نيسان/أبريل الجاري انتخابات عامة، في ظل تدابير احترازية اتخذتها الحكومة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الحكومة في سيول الجمعة أنها وضعت تدابير لتحديد الحركة المرورية والأوقات للتصويت والفصل بين الناخبين الخاضعين للعزل الذاتي والناخبين الآخرين، مضيفة أنها ستكشف عن هذه التدابير خلال يومين.

وقالت الحكومة إن “الحكومة والجهات المعنية تواصل المشاورات فيما يتعلق بكيفية ضمان حق التصويت للناخبين الخاضعين للعزل الذاتي”، ولفتت إلى أن “الحكومة طرحت فكرة أن يدلي الناخبون الخاضعون للعزل الذاتي بأصواتهم من خلال التصويت المبكر الذي يجري يومي 10 و11، غير أنه تبين أن في هذه الفكرة مخاطر وصعوبات، لذا عدلت الحكومة عنها”.

من جهة أخرى، سمحت الحكومة للمرضى المصابين بفيروس كورونا بالتصويت عبر البريد الإلكتروني، حيث انتهت فترة قبول الطلبات في 28 مارس الماضي، أما المصابين والمعزولين الجدد، فقد أكد وزير الصحة الكوري الجنوبي أنه لا توجد تدابير لإدلائهم بأصواتهم في الانتخابات العامة.

المصدر: روسيا اليوم