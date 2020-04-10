“نقابة المرئي والمسموع”: على الحكومة إيلاء العاملين بالاعلام الاهتمام الكافي

ناشدت “نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع” في لبنان في بيان لها الجمعة “الحكومة ضرورة ايلاء العاملين في الاعلام المرئي والمسموع الاهتمام الكافي في ظل الازمات الحادة التي تمر بها البلاد، والتي ترافقت مع أزمة فيروس كورونا المستجد لكي يتمكنوا وهم الموجودون دائما في الصفوف الامامية، الاستمرار في عملهم رغم المخاطر والكثير منهم لا يتقاضون الا أنصاف الرواتب او ما دون”.

وقالت النقابة “في الوقت الذي نقدّر فيه الحجم الهائل من الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الحكومة اللبنانية، فإننا نطالب بوضع آلية تتضمن تقديمات متنوعة تخفف الضغوطات بأشكالها المتنوعة عن العاملين في المرئي والمسموع”، وتابعت “هم الذين أخذوا على عاتقهم الاستمرار في ايصال الصوت والصورة الى كل اللبنانييين رغم كل الظروف”.

في سياق آخر، دعت النقابة “جميع المنتسبين الراغبين في تجديد بطاقاتهم الى التواصل مع امانة سر النقابة على الرقم 76700883”.

المصدر: بريد الموقع