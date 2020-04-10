كورونا في روسيا.. تسجل 1786 إصابة جديدة والحصيلة تقترب من 12 ألفا

أعلنت السلطات الصحية الروسية الجمعة عن تسجيل 1786 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة العامة إلى 11917 حالة.

وقالت السلطات إن “الإصابات الجديدة، التي وصلت نسبة زيادتها اليومية إلى 17,6%، رصدت في 57 منطقة روسية، معظمها في العاصمة موسكو، حيث تم اكتشاف 1124 حالة جديدة لتبلغ الحصيلة 7882”.

وأضافت السلطات أن “18 وفاة سجلت خلال اليوم الماضي، 12 منها في موسكو، لترتفع الحصيلة في البلاد إلى 94″، وأشارت إلى “شفاء 97 مريضا، 37 منهم في موسكو، ليصل إجمالي المتعافين إلى 795”.

المصدر: روسيا اليوم