سكرتير مجلس الأمن الروسي يحذر من استمرار محاولات إرسال مسلحين قاتلوا في سوريا والعراق إلى روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2020 - 12:20

سكرتير مجلس الأمن الروسي يحذر من استمرار محاولات إرسال مسلحين قاتلوا في سوريا والعراق إلى روسيا

منذ 10 mins 10 April، 2020
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