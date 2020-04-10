الروبل الروسي يواصل نموه بوتيرة معتدلة

أظهرت بيانات التداول في بورصة موسكو أن الروبل الروسي يواصل ارتفاعه اليوم الجمعة ،مقابل الدولار واليورو بوتيرة معتدلة، مع استمرار في الجمود وسط آمال بخفض دول أوبك لإنتاج النفط.

هذا ووفقا للوضع القائم في الساعة العاشرة و7 دقائق صباح اليوم بتوقيت موسكو انخفض سعر صرف الدولار “غدًا” بمقدار 23 كوبيك ، إلى 74.07 روبل ، واليورو – بمقدار 12 كوبيك ، إلى 81.07 روبل.

ومن جهة أخرى ووفقا لبورصة موسكو أيضا، قد تراجعت سوق الأسهم الروسية صباح اليوم الجمعة في إطار تصحيح تم إجراؤه بعد ستة أيام من النمو.

هذا ووفقا للوضع القائم في الساعة العاشرة و15 دقيقة صباح اليوم بتوقيت موسكو انخفض المؤشر الخاص بالروبل الروسي في بورصة موسكو بنسبة 1.2 في المائة ، إلى 2671 نقطة ، والمؤشر الخاص بالدولار الأميركي في البورصة “إر.تي.إس” – بنسبة 1.4 في المائة ، إلى 1139 نقطة.

وسبق أن اعتمدت دول “أوبك+” الخاصة بخفض إنتاج النفط يوم أمس الخميس، إعلان تعاون، شرط موافقة المكسيك على حصصها، تنص هذه الوثيقة على أن يتم خفض إنتاج النفط على ثلاث مراحل مقارنة بمستوى الإنتاج في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018.

المصدر: وكالة سبوتنيك