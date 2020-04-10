عمدة موسكو: سنفعل كل ما بوسعنا للتغلب على الوباء بأقل الخسائر

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين اليوم الجمعة أن السلطات ستفعل كل ما بوسعها للتغلب على فيروس كورونا المستجد بأقل الخسائر الممكنة.

وقال سوبيانين “كما قال الرئيس بوتين كل شيء له نهاية، وهذا سينتهي أيضاً، سنتغلب على ذلك، المسألة هي ما الخسائر التي سنتكبدها، سنحاول أن نتغلب بأقل خسائر ممكنة، وسنفعل كل شيء من أجل ذلك”.

وأشار إلى أن أغلب التدابير التي يتم اتخاذها في موسكو لمكافحة فيروس كورونا المستجد منسقة مع الرئيس الروسي وتلقت تأييده.

وقال “الرئيس يتابع كل يوم ماذا يحدث عندنا، عملياً جميع التدابير التي نتخذها في موسكو تمت مناقشتها وتنسيقها معه، وأكثر من ذلك تتلقى دعماً منه”.

وسبق أن أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أنه اعتبارا من 30 آذار/مارس في موسكو، يجب على جميع سكان موسكو مراعاة نظام العزل المنزلي الذاتي بغض النظر عن العمر. وسيكون من الممكن مغادرة المنزل للذهاب إلى أقرب صيدلية أو متجر أو للحصول على رعاية طبية طارئة.

المصدر: وكالة سبوتنيك