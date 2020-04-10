إطلاق نار بشكل مباشر من جنود الاحتلال الإسرائيلي بإتجاه مرصد تابع للمقاومة الفلسطينية شرق خزاعة جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2020 - 12:20

إطلاق نار بشكل مباشر من جنود الاحتلال الإسرائيلي بإتجاه مرصد تابع للمقاومة الفلسطينية شرق خزاعة جنوب قطاع غزة

منذ 25 mins 10 April، 2020
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