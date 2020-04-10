المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله: 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2020 - 12:20

المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله: 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية

منذ 26 mins 10 April، 2020
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