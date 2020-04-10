الصحة الصهيونية تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الكيان الإسرائيلي إلى 10,095 بعد تشخيص حالات جديدة بينهم 164 بحالة خطيرة والوفيات 92 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2020 - 12:20

الصحة الصهيونية تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الكيان الإسرائيلي إلى 10,095 بعد تشخيص حالات جديدة بينهم 164 بحالة خطيرة والوفيات 92

منذ 27 mins 10 April، 2020
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