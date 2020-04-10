“قبور الصفوف”… كورونا يضرب مسلمي بريطانيا

كشفت مصادر إعلامية بريطانية عن ازدياد أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد بين المسلمين في البلاد، ما أدى إلى دفنهم في “قبور الصفوف”.

وتم حفر القبور الجماعية في مقبرة “كامينال بارك” في منطقة تشيزلهيرست، الواقعة جنوب شرقي لندن.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن قبور جماعية بطول 10 أمتار لكل قبر واحد وبعرض مترين، خصصت لدفن صحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وحفرت القبور لدفن الأعداد الكبيرة والمتزايدة من ضحايا مسلمي فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

وبحسب المشرف على مراسم الدفن، يوجد نحو 50 ضحية تنتظر الدفن اليوم، وتم حفر القبور الجماعية على عجل لدفن الضحايا بأقرب وقت وفقا للتقاليد الإسلامية، خلال 24 ساعة، حيث يستغرق حفر القبر الواحد وتجهيزه حوالي نصف يوم فقط عن طريق الحفار الآلي وبعمق 1.5 متر.

وسيتم دفن الضحايا بشكل فردي، وجوههم موجهة نحو مكة، بحسب التعاليم والشعائر الإسلامية.

وبحسب الصحيفة، فقد تأخر دفن العديد من ضحايا المسلمين حوالي أسبوعين بسبب الأزمة التي خلفها انتشار الوباء في البلاد.

ويتم حفر القبور الجماعية، المعروفة باسم “قبور الصفوف”، في مقبرة المسلمين في الحدائق “الخالدة” في منطقة “كامينال بارك” التي تم تخصيص جزء منها لمسلمي بريطانيا الذين يبلغ عددهم حوالي 3.1 مليون مسلم.

المصدر: سبوتنيك