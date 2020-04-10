مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد يؤكد توصل دول الاتحاد لاتفاق على حزمة دعم اقتصادية لمواجهة آثار فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2020 - 02:06

مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد يؤكد توصل دول الاتحاد لاتفاق على حزمة دعم اقتصادية لمواجهة آثار فيروس كورونا

منذ 2 ساعة 10 April، 2020
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