مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد يؤكد توصل دول الاتحاد لاتفاق على حزمة دعم اقتصادية لمواجهة آثار فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2020 - 02:06
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مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد يؤكد توصل دول الاتحاد لاتفاق على حزمة دعم اقتصادية لمواجهة آثار فيروس كورونا
منذ 2 ساعة
10 April، 2020
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