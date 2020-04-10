عدد حالات الوفاة بـ “كوفيد-19” في الولايات المتحدة بلغت نحو 16 ألف

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس “كوفيد -19” في الولايات المتحدة 450 ألف مريض، وقد توفي حوالي 16 ألف شخص، وذلك بحسب بيانات جامعة “جونز هوبكينز”. وبحسب بيانات الجامعة، التي تجمعها على أساس الإحصائيات المحلية والفدرالية، فقد بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 451491 شخص وتوفى 15938 شخص.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، يوم 11 آذار/مارس، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة. وتقول المنظمة إن عدد الإصابات حول العالم تجاوز 1.4 مليون، والوفيات أكثر من 80 ألف شخص.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

المصدر: سبوتنيك