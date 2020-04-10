العراق .. الكاظمي يعتزم تقديم تشكيلة الحكومة بأسرع وقت ويشدد على حصر السلاح بيد الدولة

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي الخميس، انه سيقدم التشكيلة الحكومية للبرلمان باسرع وقت. وقال الكاظمي في كلمة متلفزة ان ” الكابينة الحكومية ستكون حكومة خدمات “، لافتا الى ان ” هذه المسؤولية اختبار وطني والنجاح فيها ليست مسؤولية فرد وانما مسؤولية الجميع”.

وقال “سنعمل على حصر السلاح بيد الدولة باجراءات حاسمة وان سيادة العراق خط احمر وقرار العراق بيد الشعب”.

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح قرر، اليوم الخميس، تكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، ليكون الشخص الثالث الذي يتولى هذه المهمة بعد فشل كل من النائب عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي على مدار الأسابيع الماضية.

المصدر: سبوتنيك