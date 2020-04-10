نقابة المحامين في طرابلس : 284 قرار تخلية سبيل خلال ثلاثة أسابيع

صدر عن نقابة المحامين في طرابلس ما يلي:”استنادا الى التعاميم الصادرة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ووزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم، ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات المتعلقة بتسهيل تقديم طلبات إخلاء سبيل الموقوفين، والتوقيف الاحتياطي والاستجواب الالكتروني، وبتنسيقٍ وتعاون في ما بين الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضي رضا رعد ونقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، وإنفاذا لخطة نقابة المحامين في طرابلس القضائية والقانونية بأبعادها الإنسانية والوطنية، للاسهام بإطلاق سراح وتخلية سبيل المساجين الموقوفين إحتياطيا لحمايتهم من فيروس كورونا، وبمتابعة حثيثة ويومية من أعضاء لجنة السجون في النقابة:

-284 قرار تخلية سبيل خلال ثلاثة اسابيع توزعت على الشكل التالي:

-57 قرار تخلية سبيل عن الهيئة الإتهامية في الشمال برئاسة الرئيس الأول رضا رعد، بكفالاتٍ بسيطة ودون كفالات.

-83 قرار تخلية سبيل بكفالات ودون كفالات، عن محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي بسام مولوي.

-80 قرار تخلية سبيل 55 منها دون كفالات، عن محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي داني شبلي.

-47 قرار تخلية سبيل بكفالات ودون كفالات عن قضاة التحقيق: سمرندا نصار، جوسليت متى، بلال ضناوي، ناجي الدحداح، احمد رامي الحاج، هدى الحاج، داني زعني.

-15 قرار تخلية سبيل توزعت فيما بين محكمة الإستئناف الجزائية برئاسة القاضي سهى الحسن، ومحكمة جزاء طرابلس برئاسة القضاة زياد دواليبي، ريان نصر، هنادي جابر.

– قراران تخلية سبيل عن محكمة جزاء بعبدا، والهيئة الإتهامية في بعبدا.

-94 طلب تخلية سبيل تمّ تقديمهم عبر أهالي الموقوفين في النقابة، وتتم متابعة العمل عليهم مع القضاء المختص عبر الـ Call Center في النقابة.

– مع الإشارة الى جلسات الإستجواب عن بعد، والتي بلغ عددها حتى اليوم 55 جلسة، في دائرة التحقيق الإلكتروني في قصر عدل طرابلس، عبر برنامج Zoom، بالتعاون والتنسيق مع غرفة Call Center في نقابة المحامين في طرابلس”.

المصدر: الوكالة الوطنية