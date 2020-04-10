المجذوب شكر لمديري المدارس إعداد بيانات أولياء أمور المتعلمين وطلب استكمال البيانات الاجتماعية

شكر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب لمديري المدارس والثانويات الرسمية والعاملين في اقسام المكننة والمعلمين، مبادرتهم تنفيذ التعميم، الرقم 20/م/2020، المتعلق بإعداد وإرسال بيانات أولياء أمور المتعلمين، في فترة وجيزة. وأثنى على “جهودهم الجبارة في هذه الظروف الصعبة”.

وطلب المجذوب إلى جميع المديرين، “ضرورة استكمال إرسال البيانات الإجتماعية المطلوبة وفق النماذج سريعا، وتوخي الدقة لكونها تشكل مرجعا سيبنى عليه لتقديم الدعم، من جانب مجلس الوزراء، للأسر المحتاجة، في ظل ما نواجهه من ضائقة إقتصادية، إضافة الى الظروف التي فرضها إنتشار فيروس كورونا”.

كذلك دعا أولياء أمور المتعلمين، إلى “التجاوب مع إدارات المدارس وتزويدها بالمعلومات المطلوبة، بالسرعة الممكنة، لاستكمال البيانات لما فيه من فائدة، على الصعيدين الوطني والإجتماعي للجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية