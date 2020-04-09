عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: من يقتل الشعب اليمني لا يمكن أن يكون مساعدا له – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 9 2020 - 22:10

عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: من يقتل الشعب اليمني لا يمكن أن يكون مساعدا له

منذ 16 mins 9 April، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة