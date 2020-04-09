طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن غارة على مجازة الغربية بمحور عسير – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2020 - 22:10

طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن غارة على مجازة الغربية بمحور عسير

منذ 53 mins 9 April، 2020
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