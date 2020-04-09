79 لبنانيا وصلوا من فرانكفورت

وصلت طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط تقل 79 لبنانيا من مدينة فرانكفورت في المانيا إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، السابعة والربع من مساء اليوم. وخضعوا جميعا للاجراءات الطبية المعتمدة لعملية الوصول من قبل الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة في المطار، واستكملت الأجهزة المعنية في المطار كل التدابير اللوجستية. وغادروا بالباصات إلى الفنادق المخصصة لهم باستثناء من خضعوا خارجا قبل مجيئهم مباشرة إلى PCR، وكانت نتيجتهم سلبية، غادروا الى منازلهم بمواكبة أمنية.

الحسن

وتحدث رئيس المطار المهندس فادي الحسن فقال: “إن الإجراءات تسير وفق ما هو موضوع في خطة الوصول، وأصبحت تتم بطريقة أسرع”.

وأشار إلى أن “القادمين على متن الطائرات الخاصة يخضعون للاجراءات الطبية والصحية نفسها التي يخضع لها المسافرون القادمون على الرحلات العادية التي تصل حاليا إلى المطار”.

الملاح

من جهته، أكد رئيس قسم الحجر الصحي في المطار الدكتور حسن الملاح أن “الأمور تحصل بسلاسة ممتازة مع القادمين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام