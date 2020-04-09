نجار: على ضوء تقييم المرحلة الأولى سنقرر كيف ستتم المرحلة الثانية لعودة المغتربين

أشار وزير الأشغال والنقل في الحكومة اللبنانية ميشال نجار إلى أنه “على ضوء تقييم المرحلة الأولى، سنقرر كيف ستتم المرحلة الثانية لعودة المغتربين”، لافتا إلى أن “رحلات يوم الاثنين لا تزال قائمة”.

وشدد نجار في حديث له من مطار بيروت الخميس على أنه “لا يمكننا إحضار جميع اللبنانيين في الخارج، وهذا أمر هائل بسبب عدد المغتربين الكبير”، وتابع “بدأنا بالدول التي تحتوي على أقل عدد من الإصابات، لكي نستطيع تحسين الإجراءات والبدء بإحضار اللبنانيين من البلدان الأكثر تضررا”.

وأوضح نجار أن “الموضوع لا يقتصر على إحضار المسافرين فقط، قسم منهم يريد القدوم لأن عائلاتهم لا تستطيع إرسال الأموال إليهم لكي يعيشوا بكرامتهم”، ولفت إلى أن “هذا الأمر تمت معالجته في مجلس الوزراء أمس، والآن سيتمكن الأهل من إرسال أموال لذويهم في الخارج، وبذلك إن لم يستطيعوا العودة سيكونون قادرين على العيش في وضع جيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام