كورونا في بريطانيا.. نحو 900 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن تسجيل 891 وفاة على الأقل بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

كما أعلنت وزارة الصحة في إنكلترا الخميس عن تسجيل 765 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا، لتبلغ حصيلة الضحايا 7248.

وفي ويلز، أعلنت وكالة الصحة العامة عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس بـ41 حالة وفاة إلى 286.

وفي إسكتلندا، أعلنت رئيسة الحكومة نيكولا ستورجن عن 81 وفاة جديدة لتصل حصيلة الضحايا إلى 447 وفاة.

وفي إيرلندا الشمالية، سجلت السلطات أربع وفيات جديدة بسبب كورونا بلغ بها إجمالي عدد الوفيات 82 حالة.

المصدر: روسيا اليوم