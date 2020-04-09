ارتفاع كبير بنسبة البطالة في الولايات المتحدة الاميركية

ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الاميركية خلال الأسبوع الماضي بواقع 6.6 مليون طلب، ليصل بذلك عدد العاطلين عن العمل في الأسابيع الثلاثة الماضية إلى 15 مليونا.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن “الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في الرابع من نيسان/أبريل الجاري بلغت إجمالا نحو 6.6 مليون بانخفاض متواضع عن الأسبوع الذي قبله، حيث تم تسجيل 6.87 مليون، وذلك بعد توقعات بأن يبلغ عدد طلبات إعانة البطالة 5.25 مليون في أحدث أسبوع”.

وسيعزز التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الصادر عن وزارة العمل الخميس توقعات خبراء الاقتصاد بفقدان ما يصل إلى 20 مليون وظيفة في الولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل الجاري.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد خسر 701 ألف وظيفة في مارس الماضي، في أكبر خسارة للوظائف منذ الكساد الكبير، وأنهت أطول فترة ازدهار للتوظيف في التاريخ الأمريكي بدأت في أواخر 2010.

المصدر: روسيا اليوم