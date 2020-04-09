تكتل “لبنان القوي” تقدم بـ5 اقتراحات قوانين تعالج تداعيات كورونا

تقدم “تكتل لبنان القوي” النيابي بخمسة اقتراحات قوانين تعالج التداعيات الناجمة عن فيروس “كورونا” وسيعقد امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا مطلع الاسبوع المقبل لشرحها.
وتشمل هذه الاقتراحات:
1- انشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى لا يخسروا عملهم.
2- اعفاء الهبات الخارجية المتعلقة بكورونا من الرسوم والضرائب.
3- تعليق المادة 32 من الموازنة التي تمنع البلديات من المساهمة بالمساعدات واعطائها المجال حصرا للمساعدة في ما يتعلق بكورونا.
4- تعليق المهل العقدية والقانونية والقضائية مع استثناء ما هو متعلق بالنفقة وامور انسانية اخرى.
5- تحديد سقف للفوائد المصرفية على الحسابات المدينة.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام