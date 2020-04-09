الوزيرة عبد الصمد بعد جلسة مجلس الوزراء: تمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين

أعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في بعبدا، أن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب “أكد أن الحكومة نجحت في عملها للحد من وباء كورونا حتى الآن، وجميع الوزراء قاموا بواجباتهم، وإننا خائفون من انتشار الوباء بشكل أكبر لذلك نمدد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين، أي من 12 نيسان حتى 26 منه، كما قرر مجلس الوزراء تفعيل التدابير والاجراءات”.

وقالت: “كما أكد الرئيس دياب استمرار توزيع المساعدات عبر الجيش اللبناني الذي سيدقق في اللوائح الموجودة ويعدل فيها، كذلك سنعمل على توسيع دائرة المستفيدين. وشدد على وجوب ضبط الاسعار. وأكد أيضا، أن 90 بالمئة وما فوق من المودعين لن يتم المس بودائعهم في أي إجراء مالي سيتخذ. وعن موعد حصول المودعين على أموالهم، قال اسألوا حاكم مصرف لبنان”.

وأشارت الى أنه “تم تعيين جاكلين بطرس رئيسة لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية وأحمد الحجار مفتشا عاما هندسيا ومخايل فياض مفتشا عاما إداريا في التفتيش المركزي”، لافتة الى أن “لا آلية في التعيينات وقد تم التعيين استنادا الى المراسيم النافذة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام