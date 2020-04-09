العدو الاسرائيلي يفتح عبارات ضخمة في قلقيلية لتهريب العمال للداخل المحتل

فتح العدو الإسرائيلي عبّارات ضخمة لتسهيل مرور العمال من قطاع غزة إلى أراضي الداخل الفلسطيني المحتل، علما ان هذه العبارات تستخدم لتصريف مياه الأمطار بين قلقيلية وبلدة حبلة، وفق ما أوردته مصادر فلسطينية.

وأوضحت المصادر أن “قوات الاحتلال قامت بفتح عدة بوابات وفتحات مقامة على الجدار العنصري لتهريب العمال وقامت لجان الطوارئ واللجان المساندة لها والأجهزة الأمنية بمتابعة العمال”.

وأشارت المصادر الى أن “الاحتلال نقلهم إلى مدرسة القلب الكبير غربي مدينة قلقيلية، المخصصة للحجر الصحي وسحب عينات منهم لفحصها”، ولفتت الى ان “جميع العينات التي سحبت كانت سلبية وعددها بالمئات، دون أن يسجل في قلقيلية إصابات بفيروس كورونا”.

المصدر: فلسطين اليوم