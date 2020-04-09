وزارة الداخلية في غزة: القبض على مشاركين بنشاط تطبيعي مع العدو الاسرائيلي

أوقفت وزارة الداخلية في قطاع غزة الخميس مشاركين في إقامة نشاط تطبيعي مع العدو الإسرائيلي عبر الانترنت.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إياد البزم إن “جهاز الأمن الداخلي أوقف الناشط رامي أمان والمشتركين معه في إقامة النشاط التطبيعي بناء على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العسكرية”، وأشار إلى أنه “تم إحالتهم للتحقيق وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم”.

وأضاف البزم ان “الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن استخدام أساليب مختلفة لإسقاط الشباب الفلسطيني في وحل التخابر للإضرار بشعبنا ومقاومته من جانب وتحسين صورته الإجرامية أمام الرأي العام من جانب آخر”، وتابع ان “إقامة أي نشاط أو تواصل مع الاحتلال الإسرائيلي تحت أي غطاء هو جريمة يعاقب عليها القانون وخيانة لشعبنا وتضحياته”.

المصدر: فلسطين اليوم