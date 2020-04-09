بومبيو يعد بمساعدة اقتصاد ايطاليا بعد انتهاء أزمة كورونا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن “بلاده ستواصل مساعدة إيطاليا”، مشيرا إلى أن “واشنطن ستفعل كل ما هو ضروري للسماح للاقتصاد الإيطالي بالتعافي عند انتهاء أزمة كورونا”.

وأضاف بومبيو في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية الخميس انه “لا توجد دولة في العالم ستقدم مساعدات في ظل تفشي فيروس كورونا أكثر مما ستقدمه الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر ينطبق أيضا على إيطاليا”، على حد قوله.

وزعم بومبيو قائلا “سنواصل مساعدة إيطاليا وسنعلن عن تدخلات مباشرة وسيكون عملا مهما جدا ولا أعتقد أن الدول الأخرى ستكون قادرة على القيام بالشيء نفسه”.

المصدر: روسيا اليوم