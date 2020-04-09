مصر: إصابة 22 طبيبا وممرضا بكورونا في مستشفى تخصصي

أعلنت مصادر طبية بمستشفى الزيتون التخصصي بالأميرية في مصر عن اكتشاف 22 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الأطباء والكادر الطبي.

وأشارت المصادر إلى أنه “بعد التحاليل ثبتت إيجابية الفيروس على دفعتين جميعهم من الأطباء والتمريض والكيميائيين”.

وأكدت المصادر أن “العدوى انتقلت إلى المستشفى بعد استقبال سيدة مسنة 72 عاما يوم 23 آذار/مارس الماضي وتم حجزها بالرعاية المركزة بعد الغسيل الكلوي”، وتابعت “بعد عدة أيام ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا فتم إجراء تحليل لها وظهر إيجابيا، ومع ذلك استمر حجزها بالمستشفى حتى وفاتها يوم 4 نيسان/أبريل الجاري”.

وأشارت المصادر الى أن “إصابات المستشفى جاءت بأقسام الاستقبال والرعاية المركزة والباطنية وقسم مكافحة العدوى”، وتابعت “رغم ذلك يعمل المستشفى بكامل طاقته في جميع الأقسام، ولم يتم غلق المستشفى أو الاستقبال”.

المصدر: روسيا اليوم