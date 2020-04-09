العدو الاسرائيلي يستغل أزمة كورونا لتعقب هواتف الفلسطينيين

كشفت صحيفة “هارتس” الاسرائيلية ان “الشاباك” وجيش العدو الصهيوني طلبوا من العمال الفلسطينيين والحاصلين على تصاريح للتواجد في الداخل الفلسطين المحتل، تحميل تطبيق يسمح لجيش العدو بالوصول إلى الملفّات والكاميرا في هاتفهم ولمكانهم.

وقالت الصحيفة إن “التطبيق اسمه المنسّق وباستطاعته الوصول إلى المكان الجغرافي والكاميرا والرسائل والملفات المحفوظة في الهاتف، وعند الموافقة على استخدام التطبيق، يظهر النصّ الآتي من المحتمل أن نستخدم المعلومات التي نجمعها لكل هدف، بما في ذلك الأهداف الأمنيّة بالإضافة إلى حفظ المواد عند الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة لاستخدامها لاحقا”.

ويتيح الإجراء الجديد لجهاز “الشاباك” بتعقب الهواتف النقالة للمصابين بفيروس كورونا والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت التشخيص بالمرض، لإبلاغها عبر رسالة نصية أنه يجب عليهم الدخول في العزلة.

المصدر: وكالة معاً