الصين تعلن حالة الطوارئ في مدينة حدودية مع روسيا بسبب انتشار كورونا

أعلنت السلطات الصينية إغلاق أحياء وإقامة مستشفى على عجل وإغلاق الحدود أمام المسافرين في مدينة صغيرة تقع على الحدود مع روسيا، ووضعت في حالة تأهب لمواجهة وصول مسافرين مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقد قررت مدينة سويفينهي في إقليم هايلونغجيانغ شمال شرق الصين فرض إجراءات عزل على سكانها البالغ عددهم سبعون ألف نسمة، وتحولت هذه المدينة الصغيرة إلى أحد المعابر الحدودية البرية الرئيسية مع روسيا منذ تعليق السلطات الروسية كل الرحلات الجوية الدولية.

لكن عددا كبيرا من المسافرين الموجودين على الأرض الروسية استقلوا رحلات داخلية باتجاه فلاديفوستوك (شرق روسيا) وتوجهوا منها برا إلى سويفينهي في لاصين التي تبعد نحو مئتي كيلومتر.

وأعلنت مديرية الصحة في هايلونغجيانغ في الأيام الأخيرة عن ارتفاع مقلق في عدد المصابين بكورونا الذين قدموا من الخارج وكان عددهم 25 الأربعاء وارتفع إلى أربعين وجميعهم صينيون جاؤوا من روسيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية