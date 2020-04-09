رحلة طيران الشرق الأوسط انطلقت من الدوحة وعلى متنها 122 راكبا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2020 - 15:36

رحلة طيران الشرق الأوسط انطلقت من الدوحة وعلى متنها 122 راكبا

منذ 1 ساعة 9 April، 2020
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لبنان

أعلنت سفارة لبنان في قطر أن رحلة طيران الشرق الأوسط انطلقت من مطار حمد الدولي في الدوحة متوجهة إلى لبنان في تمام الساعة 13,20 من بعد ظهر اليوم وعلى متنها 122 راكبا.

وقد اعتمدت السفارة وعلى رأسها السفيرة فرح بري توزيعهم بحسب الأولية تبعا للمعايير التي نص عليها تعميم مجلس الوزراء كالدخول بموجب تأشيرة زيارة أو كبار السن أو الاشخاص الذين يعانون مشاكل صحية، مع حرصها الدائم على التعاون والتنسيق التام مع السيد جهاد الحاج مدير مكتب الـ MEA في قطر الذي كان مواكبا للعملية منذ اللحظة الأولى، مع التنويه للدور الذي لعبته الجالية اللبنانية حيث أنها ساهمت بتأمين عدة تذاكر مجانية للأشخاص غير القادرين على تحمل تكلفة الرحلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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