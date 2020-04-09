استنفار الأجهزة الطبية والأمنية في المطار مع بدء المرحلة الثالثة من وصول المغتربين

تبدأ بعد ظهر اليوم المرحلة الثالثة من عملية وصول المغتربين اللبنانيين إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك ضمن الخطة الموضوعة من قبل الحكومة اللبنانية لإجلاء المغتربين اللبنانيين من الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويشهد المطار استنفارا للأجهزة الصحية والأمنية والإدارية، تسهيلا لتطبيق الإجراءات المعتمدة عند وصول القادمين، سواء من توزيعهم لحظة وصولهم إلى الصالات المخصصة لهم، وقيام الفريق الصحي بإبلاغهم بالإرشادات اللازمة، ثم التدقيق بالاستمارات التي تتضمن معلومات عن المسافر القادم إلى لبنان، ومن ثم إجراء فحوصات PCR ليصار بعدها الى نقلهم عبر الباصات المخصصة لهم من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل الموجودة أمام مدخل المطار، لتقلهم إلى الفنادق ريثما تنتهي نتائج الفحوصات.

وتصل عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، طائرة تابعة لشركة طيران “الشرق الاوسط” قادمة من العاصمة القطرية الدوحة، على أن تصل تباعا رحلات قادمة من فرانكفورت عند السادسة والنصف، لتليها من أكرا عند التاسعة والنصف، ثم لندن عند الثانية والنصف من بعد منتصف الليل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام