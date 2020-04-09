قوات شرق ليبيا تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين

أعلنت قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، اليوم الخميس، إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين قرب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات شرق ليبيا ، اللواء أحمد المسماري، في بيان منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”: إن قوات الدفاع الجوي التابعة للقيادة العامة أسقطت طائرتين مسيرتين “الأولى أسقطت في أجواء قاعدة عقبة بن نافع الجوية، والثانية جنوب شرق العاصمة فوق محور عين زارة”.

وتقدم تركيا دعما عسكريا كبيرا لقوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بقيادة فايز السراج، سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة، وتعد الطائرات المسيرة، ضمن أهم الأسلحة التي تستخدمها قوات الوفاق في معاركها مع قوات شرق ليبيا بقيادة حفتر.

المصدر: مواقع