روسيا: 4 ضحايا بحريق داخل دار لرعاية المسنين في موسكو

لقي أربعة أشخاص حتفهم ونقل ستة على الأقل إلى المستشفى بعد اندلاع حريق في دار لرعاية المسنين في العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما افادت مصادر محلية الخميس.

وقالت المصادر إن “مسنين في إحدى دور الرعاية الخاصة في شمال غرب المدينة طلبوا المساعدة من النوافذ المبنى الذي كان يلفه دخان كثيف”، وتابعت ان “أكثر من 50 شخصا كانوا في المنشأة عندما اندلع الحريق مساء الأربعاء”.

وأضافت المصادر “نتيجة لذلك، لقي اربعة اشخاص حتفهم ونقل ستة الى مستشفيات بعد استنشاقهم الدخان وما زالت اعداد المصابين مبدئية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية