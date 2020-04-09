لجنة الطوارئ بغزة: سنعود للحياة بشكل تدريجي اذا لم تسجل اصابات بكورونا

أكد رئيس “لجنة الطوارئ في قطاع غزة” محمد أبو سلمية أن “الحياة في القطاع قد تعود تدريجيا إلى طبيعتها خلال الاسابيع القادمة في حال لم يتم تسجيل أي من الاصابات بفيروس كورونا من داخل القطاع”.

وقال أبو سلمية الخميس “إذا استمر الوضع بهذه الوتيرة ولم تسجل أي إصابات من الداخل خلال أسبوعين أو ثلاثة، فمن الممكن العودة تدريجًا للحياة الطبيعية”.

وأضاف أبو سلمية ان “وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى استطاعت عبور 50% من عنق الزجاجة والأزمة التي يعانيها القطاع بسبب فيروس كورونا”.

المصدر: فلسطين اليوم