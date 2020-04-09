5 تريليونات دولار.. خسائر العالم بسبب كورونا

قدر خبراء اقتصاد حجم الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا، والإجراءات التي اتخذتها حكومات للحد من انتشار الفيروس القاتل.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن الخبراء أن الاقتصاد العالمي سيتكبد خسائر بنحو 5 تريليونات دولار بسبب كورونا، العالم يدخل في أكبر ركود اقتصادي في فترة السلم منذ الثلاثينيات، حيث أن العديد من الحكومات أمرت الشركات خاصة بتعليق أنشطتها، كما أوعزت للناس بالبقاء في منازلهم”.

ورغم هذه التقديرات السلبية، إلا أن “بلومبرغ” أشارت إلى أنه يتوقع أن تكون فترة الركود الاقتصادي قصيرة الأجل.

ويعتقد خبراء البنك الأمريكي “مورغان ستانلي” أن اقتصادات البلدان المتقدمة لن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل الربع الثالث من 2021.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في نهاية العام الماضي في الصين، وبعد ذلك انتشر في معظم بلدان العالم، وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي أن انتشار الفيروس يعد جائحة.

المصدر: وكالة تاس