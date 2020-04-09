وزارة الصحة: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان يرفع إجمالي الاصابات الى 582 حالة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2020 - 13:56

وزارة الصحة: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان يرفع إجمالي الاصابات الى 582 حالة

منذ 39 mins 9 April، 2020
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