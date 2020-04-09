عدنان منصور: لإعطاء الاولوية لاعادة الطلاب

حذر وزير الخارجية والمغتربين الاسبق الدكتور عدنان منصور “من مغبة التهاون في اعادة الطلاب اللبنانيين، من خلال إعطاء الأولوية لرجال الاعمال وأصحاب النفوذ في العودة الى لبنان عبر شركة طيران الميدل ايست”.

وقال في تصريح: “هناك معلومات مؤكدة وموثوقة تفيد بان أيدي معظم السفارات، مقيدة في اختيار اسماء العائدين الى لبنان، اذ ان هناك قوائم شبه مكتملة جرى اعدادها مسبقا ويتم إرسالها الى بعض السفارات، وتشغل هذه القوائم معظم المقاعد بحيث لا يبقى من خيار امام السفارات في اختيار اصحاب الاولوية لا سيما الطلاب الذين تقطعت بهم السبل”.

وشدد على انه “من الأفضل إعطاء الحرية الكاملة للسفارات في تحديد الأولويات في العودة حتى لا يتم تحميلها المسؤولية في ما بعد بشأن عدم مراعاة من لهم الاولوية في العودة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام